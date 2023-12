Martyna Wojciechowska wspomina początki znajomości z Szymonem Hołownią. "To był BURZLIWY wywiad..."

Masakra 43 min. temu zgłoś do moderacji 41 5 Odpowiedz

Za to jak ktoś ma jakąś fobie to się może zgłosić do Friza do jakiegoś programu i wygrać pieniądze. Pan Fritz prawdopodobnie nie ma pojęcia czym jest zdrowie psychiczne, w tym fobia. Dla niego to kolejny sposób na zrobienie zasięgów. Panie Friz fobie się leczy u terapeuty, nie na jutubie. Trochę więcej świadomości by się przydało. Żałosny koleś z dużymi pieniędzmi