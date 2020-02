Martyna Wojciechowska wyjawia kolejny talent Kabuli: "Tworzy małe dzieła sztuki! JEDNĄ RĘKĄ!" (FOTO)

Martyna Wojciechowska poznała Kabulę Nkalago ponad pięć lata temu, gdy kręciła w Tanzanii odcinek programu Kobieta na krańcu świata poświęcony prześladowaniom osób chorych na albinizm. Jako że Albinosi są tam masowo zabijani po to, by z ich ciał można było przyrządzić "uzdrawiające" mikstury, Kabula straciła całe przedramię, ledwo uchodząc z życiem. Wstrząśnięta jej losem Martyna postanowiła zaadoptować na odległość 16-letnią wówczas dziewczynę i pomóc jej w zdobyciu wykształcenia i dyplomu prawnika . Oprócz tego podjęła się opieki również nad przyjaciółką Kabuli, Tatu .

Okazuje się, że oprócz zdolności do przyswajania wiedzy 21-letnia Kabula ma jeszcze inne talenty. We wtorek na profilu Wojciechowskiej pojawił się obszerny post, w którym celebrytka wyjawiła kolejny dar protegowanej - młoda Tanzanka potrafi świetnie szyć.

"Ręka do góry, kto potrafiłby sam sobie uszyć sukienkę (albo dla swojej dziewczyny). My w Fundacji mamy pełną zgodność - NIE UMIEMY. A Kabula tworzy małe dzieła sztuki! Jedną ręką! Sami spójrzcie! Nigdy nie przestanie nas zadziwiać jej determinacja i ciągła ciekawość poznawania i robienia czegoś nowego. Kabula jest prawdziwym uosobieniem słów NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE. Jest też żywym dowodem na to, jak może się zmienić czyjeś życie, jeśli tylko damy tej osobie szansę i wyciągniemy do niej pomocną dłoń."