Martyna Wojciechowska żegna Kacpra Tekielego w poruszającym wpisie: "Był wyjątkowy, kochał góry całym sercem"

Taka ja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mimo, że nie znam osobiście bardzo mi przykro. Pani Justyna będzie potrzebować dużo wsparcia, dajcie sobie na wstrzymanie. Zginąć można idąc chodnikiem. Nigdy nie wiemy czy wrócimy do domu. Doceniamy to co mamy bo nie wiemy jak długo będziemy mieć przy sobie najbliższych