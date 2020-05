Mary-Kate Olsen musi zaczekać z rozwodem! Sąd nie przychylił się do jej wniosku

Aaa 3 godz. temu zgłoś do moderacji 36 5 Odpowiedz

Ich oczy wyrażają choroby psychiczne. No ale jak można maluszki dawać do spędzania całych dni na planie filmowym. Maszynki do zarabiania i żadne z nich aktorki ani projektantki. Ubierają się nieciekawie i z modą nie ma to nic wspólnego!