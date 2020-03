Maryla Rodowicz łączy się w bólu z niepracującymi muzykami: "TEŻ MAM PROBLEMY Z RACHUNKAMI"

pracujący 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio ? Nie masz Maryla 500 zł na rachunki ? A ile wydajesz na jednym posiedzeniu w restauracji ? Artyści jedni... Taka bieda u Was, że nie macie oszczędności, by przeżyć miesiąc ? Macie na ubrania, samochody, restauracje, zagraniczne podróże a nie stać Was na miesiąc bez pracy ? Najpierw umowy o dzieło, gdzie koszty uzyskania przychodów to 50%, więc podatek tylko od połowy, żadnego zusu, a potem lament. Bo emerytury nie ma... A z czego ma być, jak na zus ani złotówki nie zapłacone, tylko wszystko przehulane... Idźcie na etat, albo załóżcie działalność (tylko nie jakąś spółkę bez zusu dla prezesa), ponoście koszty, a potem się domagajcie. Mnóstwo innych branż jest obecnie w podobnej sytuacji -turystyka, prywatne szkoły i masa innych biznesów. Tylko w odróżnieniu od Was oni muszą zapłacić zusy, najmy, rachunki, pensje pracownikom i masę innych kosztów, mimo iż przez najbliższy czas nie będą zarabiać. Obecna sytuacja może ich doprowadzić do bankructwa. Więc nie lamentujcie, bo się kompromitujecie tylko.