Maryla Rodowicz ocenia kondycję Olbrychskiego i wspomina: "Pytałam jego żonę, czy Daniel dalej nic nie pamięta z naszego związku"

Majka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 169 7 Odpowiedz

Po co żone w ta farse wciagac, to nie rozumiem. Maryla, chcesz mu dogryzc to kieruj to do niego. Zreszta, ma Olbrychski racje, co bylo to bylo. Ma publicznie wspominac jakies romantyczne szczegoly?