Maryla Rodowicz POUCZA komentatora sportowego i współczuje Idze Świątek: "Muszę to napisać"

W środę Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Montrealu. W spotkaniu 1/16 finału liderka światowego rankingu wygrała z Karoliną Pliškovą . Mimo że Polka odniosła sukces, to Maryla Rodowicz opublikowała dosadny komentarz , w którym przekazała wyrazy współczucia obu paniom.

Piosenkarka zamieściła na Facebooku wpis mający na celu skrytykowanie m.in. komentatora sportowego . Maryla poruszyła kwestię wymowy personaliów czeskiej zawodniczki, której nazwisko czyta się przez "sz", a nie "cz" . Krótką lekcję fonetyki skierowała bezpośrednio do komentatora ostatniego meczu.

Maryla Rodowicz poucza komentatorów sportowych i współczuje Idze Świątek

Skończył się mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliškovą. I muszę, muszę to napisać do pana komentatora. Sprawdzaj pan, jak się wymawia nazwiska tenisistek, zwłaszcza czeskich zawodniczek - grzmiała na Facebooku.

Rodowicz nie omieszkała również odnieść się do stroju Świątek. Wokalistka skrytykowała spódniczkę zawodniczki , ponieważ jej nieprzemyślany projekt mógł skutkować dyskomfortem podczas gry. Chodziło m.in. o plisy oraz długość elementu garderoby.

Poza tym współczuję Idze Świątek źle skonstruowanych spódniczek. To musiał projektować facet, bo kobieta by przewidziała, że nie powinno być z przodu, w krótkiej spódniczce zakładek. Ułożenie ich na udzie powoduje przy każdym ruchu nogi podwijanie się materiału. Iga widziała to kątem oka i cały czas musiała poprawiać, współczuję kobiecie. A tył spódniczki powinien być ciut dłuższy, bo wiadomo, kobieta ma pupę i tył się skraca - skrytykowała Maryla.