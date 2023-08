Maryla Rodowicz PSIOCZY na Top of the Top Sopot Festival. Co sądzi o występie Julii Wieniawy? Afera wisi w powietrzu...

lelus 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

no nie !!!!! ta z makaronem na glowie ! kto to wymyslil i co to mas byc , byl kiedys taki co se jajecznice na glowe wsadzil ale to byl Salvadore Dali a nie jakas siusiumajtka z ktorej TVN chce zrobic gwiazdke !!! a porownujac cala ta czerede do Maryli to tak jak porownac Tatry do Himalajow , no bo taka jest prawda , zrobiono sped towarzystwa od wzajemnej adoracji kase rozdano a smrod i lipa pozostaly .