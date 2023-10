Maryla Rodowicz zdradza, jak SCHUDŁA PONAD 20 kg. Zareagowała na plotki o lekach odchudzających

Maryla Rodowicz jest legendą polskiej sceny muzycznej. Diwa ma na swoim koncie dziesiątki przebojów, do których bawią się rodacy w każdym wieku. Na próżno szukać kogoś, kto nie zna "Małgośki", "Kolorowych jarmarków" czy "Szparki sekretarki".

Koncert "Roztańczony PGE Narodowy" uświetniły największe gwiazdy tanecznych kawałków, dlatego nic dziwnego, że obok Edyty Górniak czy Blanki pojawiła się właśnie Maryla Rodowicz. 77-latka nie tylko zaśpiewała największe hity, ale również zachwyciła kreacją, która podkreśliła jej talię. Już jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że piosenkarka zaprezentowała odchudzoną sylwetkę na planie "The Voice Senior", a teraz wyznała, co skłoniło ją do zmian.