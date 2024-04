Maryla Rodowicz ZNIKA nie tylko z "Sylwestra Marzeń" TVP. Nie zaprosili jej na festiwal w Opolu: "Nie będę płakać"

Maryla Rodowicz o końcu "Sylwestra Marzeń"

Jest mi wszystko jedno, czy sylwester odbywa się w Zakopanem, czy w Gdyni . Artyści w tym czasie są zajęci, mają próby i nie mają czasu na zwiedzanie, chodzenie po górach czy balangowanie. Z drugiej strony trochę mi żal, bo lubię Zakopane - lubię popatrzeć na Giewont i zjeść oscypka z grilla . Ale poza tym to jedziemy tam tylko na jeden dzień: próbę, koncert i do domu. Jest mi więc wszystko jedno - mówiła Maryla Rodowicz Plejadzie.

To było dla mnie najważniejsze, co na siebie włożę i czym zaskoczę publiczność. Chciałam po prostu dobrze się zaprezentować. Sylwester wiązał się również ze stresem, bo to koncert telewizyjny, w związku z czym trzeba dobrze zaśpiewać, dobrze wyglądać i odpowiednio wybrać repertuar. To niezwykle istotne w przypadku tego typu imprez. Takie są uroki telewizji, chociaż nie wszyscy artyści się tam garną. Dla mnie telewizja zawsze była i jest bardzo ważna, co nie znaczy, że mnie zaproszą w tym roku, bo mogą nie zaprosić - dodała.