Marzena Kipiel-Sztuka jest na skraju bankructwa: "Wszystko wskazuje na to, że w grudniu NIE BĘDĘ MIAŁA Z CZEGO ŻYĆ"

Marcin Januszkiewicz znany z Ojca Mateusza i Na wspólnej aktor zdecydował się podjąć normalną pracę. Zatrudnił się jako kurier i apeluje o trzeźwe myślenie. Aktor został kurierem. "To nic nowego, że artyści wykonują zawody inne niż wyuczone" „Czas naprawdę wziąć się do roboty ludziska, znaleźć w sobie siłę, zahartować się w tej sytuacji” – pisze na Facebooku. Drodzy, czasy mamy jakie mamy, ale powiem Wam – zaczyna mnie dziwić jak wielu ludzi dookoła nie zdaje sobie sprawy z tego, że świat jaki znaliśmy do tej pory się już skończył i nie wróci. I że nic nam się nie należy, żadna manna z nieba nie spadnie. I że trzeba o swoje naprawdę zadbać – i to jak najszybciej” – pisze Januszkiewicz, dodając, że „lada moment czeka nas ogromne bezrobocie”. Jak poinformował aktor, rozwozi paczki w godzinach 6:00-19:00. Przyznaje, że nie jest to łatwa praca, jednak ma „fajnych ludzi obok”, którzy od dawna „tak dzielnie tyrają”. Januszkiewicz podkreśla, że już wcześniej pracował na zmywaku i zna zapach pieniądza 8b zł/h. „Nie oceniam czy to fajnie czy niefajnie. Ale ten mój post jest też o tym, a raczej przede wszystkim o tym, że – wybaczcie określenie – NIE MA CO PIE***. Czas naprawdę wziąć się do roboty ludziska, znaleźć w sobie siłę, zahartować się w tej sytuacji. Narzekanie na ten stan, czekanie na Bóg wie co czy instagramowe pocieszające lamenty naprawdę są aktualnie z dupy. Trzeba walczyć ziomy! O tym jest ten post! Do roboty. Walczcie. O siebie i o swoich bliskich. I o pracę też. Póki ona jeszcze jest” – pisze.