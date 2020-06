Marzycielka Aleksandra Domańska chce zagrać DIANĘ SPENCER! Widzicie podobieństwo?

Aleksandra Domańska jest znana z wystąpienia w kilku komediach romantycznych oraz udziału w reality show Ameryka Express, gdzie dała się poznać jako osoba wyjątkowo kapryśna i marudna . Mimo wszystko siła telewizji sprawiła, że Domańska zyskała sporą rzeszę fanów, którzy śledzą jej poczynania na Instagramie. Celebrytka działa teraz głównie jako influencerka, a swoją aktywnością w sieci stara się udowodnić, że ma wyjątkowe poczucie humoru oraz tak zwany "dystans do rzeczywistości". Może właśnie z tego powodu zablokowała nasze konto na Insta ...

Możemy to jakoś rozpracować! Sky is the limit - przekonywała gwiazdę Zmierzchu w opisie zdjęcia.