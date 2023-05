Mateusz Banasiuk zrzucił ubrania i zaprezentował umięśniony tors. "Tak to ja mogę pracować". Olga Kalicka komentuje

Ģggggg 48 min. temu zgłoś do moderacji 82 9 Odpowiedz

Ładnie wyrzeźbiony facet. Wygląda zdrowo. Ostatnio byłam na paru randkach z gościem, który miał biust chyba mniej więcej w takim rozmiarze jak mój (mam 70 e wg dalii) tyle, że mu zwisał, trochę taki układ w rodzinie tego gościa, że facetom idzie w cyce, ale, że jego to nie ruszało i nie zmotywowało do ćwiczeń było dla mnie szokiem, tluszcz zwisający na brzuchu też mu nie przeszkadzał. To plus wątpliwe poczucie humoru i obrażanie się o byle g... zadecydowało o tym, że znajomość z cycastym chłopem się zakończyła.