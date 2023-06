Mateusz "Big Boy" Borkowski schudł 170 kilogramów. Teraz chwali się fotką BEZ KOSZULKI: "7 lat formy olimpijskiej" (ZDJĘCIA)

Mateusz Borkowski zdobył ogromną popularność dzięki występom w stacji TTV. To właśnie tam wraz z dwoma kolegami komentował programy telewizyjne w show "Gogglebox. Przed telewizorem". Nikt chyba nie spodziewał się, że oglądanie komentujących rozmaite programy uczestników przyniesie im tak dużą rozpoznawalność. Na fali popularności Sylwia Bomba wzięła nawet udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Mateusz Borkowski schudł 170 kilogramów

"Big Boy" także zdążył narobić trochę zamieszania w mediach . Celebryta przeszedł ogromną metamorfozę, gdy udało mu się zrzucić 170 kilogramów. Dziś mężczyzna cieszy się dobrą kondycją i zdrowiem, a o swojej przemianie chętnie opowiada w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu pokazał swoje stare czarno-białe zdjęcie, motywując swoich obserwatorów, by zawalczyli o siebie.

Jeśli nadal myślisz, że się nie da, że nie warto lub co najgorsze "po co". To na jednym zdjęciu masz odpowiedzi na wszystkie twoje wątpliwości. Spoczywaj w pokoju smutny spocony lekko pijany wieprzku - pisał.