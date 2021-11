Mateusz Borek pozdrawia czytelników Pudelka: "Mam WY*EBANE we frajerskie gadki"

Kaprysnie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 96 7 Odpowiedz

Tak to u nas w pieknym kraju juz jest.Wszystko źle koles maluje obrazy źle,tworzy muzykę źle.Borek robi swoje to źle.Jedni sa za szczepionkami to źle inni przeciw też źle.Jedni chca uchodzcow inni nie wszystko źle.Żolnierze są źli .Lewica źle prawica źle.Słońce świeci czy deszcz pada jest źle.To co lub kto Wam ludzie dogodzi?