Mateusz Borek zaangażował się w promocję... wódki. TVP przypomina mu o Kodeksie Etyki Dziennikarskiej: "POWINIEN GO PRZESTRZEGAĆ"

Przecież Mati lubi alko więc reklamuje to, co lubi. Czy komuś wlewa ją do gardła na siłę? Kompletna hipokryzja. Z jednej strony akcyza na alkohole wysokoprocentowe to spory zastrzyk gotówki do budżetu państwa, z drugiej osoby, które chwalą ten trunek są wytykani palcem jakby dawali sobie w żyłę i zachęcali do tego innych. Można pić odpowiedzialnie i dopóki wódka jest legalna nie powinno być robione z tego wielie halo, że ktoś reklamuje ten napój.