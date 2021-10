Mateusz Borkowski z "Gogglebox" brutalnie rozprawia się ze swoim dawnym wizerunkiem: "Spoczywaj w pokoju smutny, spocony, lekko pijany WIEPRZKU"

Jeśli nadal myślisz że się nie da, że nie warto lub co najgorsze "po co", to na jednym zdjęciu masz odpowiedzi na wszystkie twoje wątpliwości - napisał. Spoczywaj w pokoju smutny, spocony, lekko pijany WIEPRZKU. Jedyna zaleta z ciebie to wielka wyżerka, którą mają robaki od 6 lat zamieszkujące dół, w którym sobie leżysz - podsumował bezkompromisowo.