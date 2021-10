Mateusz Damięcki o Marszu Niepodległości: "Jestem za manifestacją, ALE SĄ PEWNE GRANICE"

Co roku mamy ten sam problem. Zawsze jest pytanie, kto powinien maszerować. Na szczęście nie do mnie należą te decyzje. Jestem bardzo daleki od tego, co się dzieje podczas tych marszy. Gdyby udało się zachować spokój, gdyby z emblematów znikły pewne rażące mnie i bardzo dużą część społeczeństwa symbole, to myślę, że nie miałbym z tym większego problemu. Jestem za szacunkiem i za tym, żeby każdy miał prawo do manifestacji swoich uczuć, ale zawsze są granice - stwierdził.