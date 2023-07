Mateusz Damięcki rozwiódł się po 8 miesiącach, a Britney Spears po 55 godzinach. Oto najkrótsze małżeństwa gwiazd (ZDJĘCIA)

itd 45 min. temu zgłoś do moderacji 13 30 Odpowiedz

Opos po prostu w końcu w tym roku zaczęła słuchać, co od ubiegłego roku musiał jej mówić jej adwokat: że bez konkretnych dowodów zdrady nie uzyska orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka. I że takowymi na pewno nie będą artykuły i komenty z Pudelka z 2022 :-) Bo jakie ona ma dowody? Że koleżanka widziała, jak w danej połowie tygodnia wchodził do tego bloku, ale u niej w mieszkaniu się nie pojawił? Sąd to wyśmieje. Czy że w biały dzień, "na widoku", po zaprzestaniu odwiedzania żony szedł na spacerze z kobietą prowadzącą swego psa koło jakiegoś apartamentowca? Oczywiście, wszelkie Karyny pudelkowe na tej podstawie orzekły: winien. Sędzia, czy kobieta czy mężczyzna, tylko się z politowaniem uśmiechnie. Na razie to Antek jest bliżej orzeczenia, że rozpad małżeństwa z jej winy - tymi MMS-ami słanymi mu nagminnie. "Psychiczne, wielokrotne gnę bi en ie współmałżonka" - tak to nazwą.