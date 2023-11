Mateusz Maga wystąpił w 4. edycji "Top Model" i nagle zniknął z show biznesu. Jak dziś wygląda i co robi? (ZDJĘCIA)

Mateusz Maga pojawił się w 2014 roku w 4. edycji programu "Top Model" . Chociaż aspirujący model usłyszał wówczas cztery razy "tak", to ostatecznie programu nie wygrał . Udział w show sprawił, że na Mateusza wylała się fala krytyki i hejtu. Nie przeszkodziło mu to jednak w zaistnieniu w świecie modelingu i dziś może pochwalić się licznymi współpracami z największymi w tej branży m.in. Pradą czy Gucci.

Mateusz Maga z "Top Model" wciąż spełnia swoje marzenia. Tak dziś wygląda

Po "Top Model" Mateusz Maga zaliczył także liczne perturbacje w show biznesie. Kilka lat temu model próbował swoich sił w śpiewie, a nawet starał się o reprezentowanie Polski podczas Eurowizji . Jego utwór został jednak odrzucony już na etapie kwalifikacji do wewnętrznych preselekcji. Maga zagościł również w TVN-owskim reality show "Agent Gwiazdy", po czym wycofał się ze świata fleszy.

Chociaż model stroni dziś od show biznesu, to wciąż od czasu do czasu udziela się w mediach społecznościowych. Na przestrzeni lat w życiu Mateusza Magi zaszło wiele zmian. Model przeprowadził się do Londynu, gdzie wciąż obraca się w modowej branży. Również jego wizerunek uległ małej zmianie.