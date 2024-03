Mateusz Morawiecki opowiedział o ADOPCJI dwójki dzieci i swojej burzliwej przeszłości: "Kiblowałem w pierwszej klasie"

Mateusz Morawiecki to jedna z czołowych postaci na polskiej scenie politycznej. Zanim zaczął pełnić najważniejsze funkcje w państwie, robił błyskotliwą karierę jako bankier . W 2017 roku, po rezygnacji premier Beaty Szydło , objął stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Po wyborach parlamentarnych w październiku zeszłego roku prezydent Andrzej Duda zdecydował się ponownie powierzyć Mateuszowi misję utworzenia rządu, jednak trzeci gabinet Morawieckiego nie uzyskał poparcia Sejmu.

Od tamtej pory o Morawieckim zrobiło się zaskakująco cicho, jednak im bliżej do wyborów samorządowych, tym większą aktywnością wykazują się politycy i były premier także postanowił o sobie przypomnieć. Zrobił to w dość zaskakujący sposób, bowiem... poszedł na wywiad do Żurnalisty.