Mateusz Rutkowski nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci 37-letniego skoczka narciarskiego

🤡🤡🤡 20 min. temu zgłoś do moderacji 31 16 Odpowiedz

Foliarstwo to ludzie co wierzyli ze maseczka chirurgiczna, ktora chirurg zaklada by nie napluc do rany, a po operacji wyrzuca do smieci - uratuje ich przed wiruskiem o smiertelnosci 1%. Foliarze to takze ludzie, ktorzy szczepia sie co roku na zeszlorocznego wirusa grypy. Zakup nadiarowej ilosci szczepionek za 60 miliardow (!) zl, ktorych nikt nie wezmie a takze smierc ponad 250 tysiecy ludzi z powodu zamkniecia szpitali to zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Nikt tak Polakow nie dojechal od czasow II wojny swiatowej...