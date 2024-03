Mateusz Żaboklicki zgarnął GŁÓWNĄ WYGRANĄ w "Milionerach". Zdradził, co zrobi z nagrodą

Teleturniej "Milionerzy" wciąż generuje ogromne emocje i gromadzi sporą widownię. Nie brakuje również śmiałków, którzy zgłaszają się, by zasiąść naprzeciwko Huberta Urbańskiego i sprawdzić się w walce o tytułowy milion złotych. W ostatnich dniach mogliśmy oglądać popis wiedzy w wykonaniu Mateusza Żaboklickiego , 33-letniego poety, dramatopisarza i fotografa, który nie tylko zmierzył się z zagadnieniami spoza jego obszaru wiedzy i zainteresowań, ale także opuścił studio "Milionerów" z tytułowym milionem złotych.

Pan Mateusz bez problemu poradził sobie z ostatnim pytaniem dotyczącym grupy zwierząt, których "nie zaliczamy do czworonogów, czyli tetrapodów". 33-latek celnie zauważył, że z dostępnych odpowiedzi to owady, a nie gady, płazy czy ptaki mają trzy pary odnóży i tym samym dołączył do nielicznego grona uczestników, którym udało się zgarnąć w teleturnieju astronomiczną sumę pieniędzy