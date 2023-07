Mateusza z "M jak Miłość" zaczął grać jako niemowlak. Jak dziś wygląda 21-letni aktor?

" M jak miłość " to serial, który od 2000 roku jest nieprzerwanie emitowany przez Telewizję Polską. Jest to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna produkcja w historii polskiej telewizji. Fabuła serialu skupia się na losach rodziny Mostowiaków, mieszkających w fikcyjnej miejscowości Grabina. Głównymi bohaterami są Hanka Mostowiak (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) oraz Marek Mostowiak (odgrywany przez Kacpra Kuszewskiego), którzy są rodzicami Mateusza Mostowiaka.

Krystian Domagała , który odgrywał rolę Mateusza, dołączył do obsady serialu, kiedy był jeszcze niemowlęciem. Przez ostatnie 20 lat widzowie mieli okazję obserwować, jak dorasta, a następnie dojrzewa, grając u boku serialowych sióstr – Natalii (w tej roli Marcjanna Lelek ) oraz Uli (odgrywana przez Igę Krefft ).

Mateusz Mostowiak, już jako dorosły mężczyzna, ożenił się z Lilianną Banach. Jednak problemy w małżeństwie doprowadziły go do kryzysu. Jego najbliżsi zaczęli podejrzewać, że mógł popełnić samobójstwo. Później został uznany za zaginionego. Jak się jednak okazało, w czasie swojej nieobecności w Grabinie, Mateusz ciężko pracował na statku. Postać Mateusza powróciła do "M jak miłość" po przerwie w zeszłym roku. Krystian Domagała na jakiś czas zniknął z ekranów, ponieważ musiał skupić się na nauce.