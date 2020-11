Matka dziecka Jakuba Rzeźniczaka PRZERYWA MILCZENIE: "Przeżyłam wiele przykrości. MIARKA SIĘ PRZEBRAŁA"

Już od dobrych kilkunastu miesięcy Jakub Rzeźniczak funkcjonuje w kolorowej prasie przede wszystkim nie jako zasłużony sportowiec, a niewierny mąż, za którym ciągnie się opinia bawidamka. Wszystko zaczęło się od artykułu Pudelka z czerwca zeszłego roku, w którym ujawniliśmy, że piłkarzowi przez dwa lata udawało się ukrywać fakt, że ma córkę, której matką wcale nie była jego ówczesna małżonka - Edyta Zając.

Niewiele później doszło ostatecznie do rozpadu związku Jakuba Rzeźniczaka i Edyty Zając, który został przypieczętowany rozwodem w połowie lipca tego roku. W międzyczasie Edyta zdołała już ułożyć sobie życie u boku tajemniczego, wysokiego bruneta, natomiast Jakub wplątał się w skomplikowany związek z "absolwentką" Top Model Magdaleną Stępień, która swego czasu również oskarżyła go o niewierność.

W całej tej uczuciowej plątaninie dotychczas brakowało niestety głosu mamy 3-letniej już Inez, która przez pierwsze dwa lata życia córki miała niemal samodzielnie zajmować się jej wychowaniem. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie w niedzielne popołudnie, kiedy rozżalona kobieta postanowiła chwycić za Instagrama w celu zaprezentowania przed światem kulis relacji z Jakubem Rzeźniczakiem.

Jak się okazuje, kobieta nie mogła wcześniej wypowiadać się publicznie, ponieważ ciążyła nad nią groźba grzywny w przypadku przerwania milczenia.

Kochani! Długo nie komentowałam spraw rodzinnych, jednak nigdy nie było to doceniane, przez milczenie, które najpierw zostało mi narzucone prawnie, za którego złamanie groziła mi kara finansowa, aż po moją samodzielną decyzję, że dla dobra córki i jej relacji z ojcem zachowam wszystko dla siebie. Jednak… czasem cierpliwość się kończy, jednocześnie dotarło do mnie, że moje milczenie nie jest dobre ani dla mnie, ani dla mego dziecka, bo jest po prostu wykorzystywane - nie tylko do budowania dobrego PR-u, ale też wykorzystywane przeciwko mnie - bowiem jak osoba milczy, to można w nią uderzać kłamstwami, oskarżeniami, a także obrażać za jej plecami - czytamy na profilu kobiety.

Do zabrania głosu miały przekonać ją ostatecznie przykre wiadomości, które Rzeźniczak rozsyłał na jej temat do osób trzecich, a które to osoby życzliwie owe wiadomości jej udostępniły.

Dzisiaj miarka się przebrała, usłyszałam bowiem, że siedzenie z dzieckiem od ponad 3 lat i wychowywanie dziecka to jest "nic nierobienie", w tym samym czasie będąc na aplikacji adwokackiej oraz dorabiając zdalnie na 1/8 etatu jako doradca prawny. W wolnym czasie (o ile uda mi się go mieć) pomagam pro bono kobietom, których na to nie stać, w rozwodach oraz pomocy w alimentach. Dowiedziałam się, że on nie będzie zajmował się całymi dniami, no bo ja przecież siedzę i nic nie robię - o ba! Mało tego, żyję za jego kasę. Ciekawe, gdzie się podziała jego pamięć bądź czytanie ze zrozumieniem, bo dokładnie zna wydatki. Zbieram wszystkie faktury, rachunki oraz mam potwierdzenia przelewów! - odgraża się przyszła pani adwokat.

Także drogie mamusie! Zapamiętajcie, jeśli macie małe dziecko w domu lub jeśli zdecydowałyście się po prostu na zostanie w domu i jego prowadzenie, to wy nic nie robicie. Zostało mi nawet wypomniane wyjście do klubu na 10 minut - musiałam odebrać swoje klucze od koleżanki - zostałam wyzwana od nieodpowiedzialnych! Oraz oskarżono mnie, że mam COVID (nie wiadomo, czy mam, czekam na wynik, bo od środy źle się czuję), bo zadaję się z, cytuję, "h*j wie kim" (pisownia oryginalna). Zaskakuje to, wszakże wczoraj pisał, martwił się i życzył zdrowia, i doskonale wiedział, że od miesiąca jestem z córką na wsi w domu rodzinnym, i że wirusa mogłam złapać prawdopodobnie od matki - nauczycielki, która naucza młodsze klasy.

Prawniczka przyznaje, że przez ostatnie kilka lat uzbierała tyle ciekawego materiału na temat swojego dziecka, że jest już gotowa przewietrzyć szafę w "obszernym wywiadzie". Jak sama zdradza, gromadzenie dowodów to jej "zboczenie zawodowe".

To są sytuacje świeże. Przeżyłam dużo, dużo więcej przykrości, które już czas, aby wyszły na jaw. Dlatego też niedługo ukaże się obszerny artykuł - właściwie od 4 lat byłam namawiana na wywiad i nigdy się nie zgadzałam. Ale mam już dość słuchania tekstów oskarżających mnie o bycie sąsiadką, fryzjerką, hostessą Legii, czy też w końcu nawet prostytutką, która, jakżeby inaczej, złapała biednego, bezbronnego, niewinnego faceta na dziecko i została obarczona winą za całe zło i cierpienie. Na szczęście po 9 latach studiowania prawa w Polsce i w Anglii moje zboczenie zawodowe jest takie, aby nigdy nie usuwać potencjalnych dowodów. Nie boję się więc konfrontacji, bo ja mam dowody i po tym, co przeżyłam i nasłuchałam się przez te lata na swój temat, jestem pewna, że nic mnie nie zaskoczy i nic gorszego nie można na mnie wymyślić.

Kobieta wprost potwierdziła również plotki o naturze relacji, które Rzeźniczak ma w zwyczaju nawiązywać z przedstawicielkami płci pięknej.

Jest mi przykro, że będąc chora, wciąż dowiaduję się takich rzeczy na swój temat. Nigdy nie chciałam i nie sądziłam, że do tego dojdzie, ale ile razy można nadstawiać drugi policzek? Dla mego dziecka również to nie jest dobre, że jej ojciec tak traktuje jej matkę, która poświęciła się całkowicie dziecku, a mimo to wciąż walczy o dalszą naukę w celu zdobycia zawodu. Cóż, naiwnie wierzyłam, że mężczyzna, który skrzywdził tyle kobiet, może wciąż być dobrym ojcem - a chciałam, bardzo się starałam i dążyłam do tego, aby córka miała jak największy kontakt z ojcem - pisze mama malutkiej Inez.

Aby nikt nie mógł zarzucić jej kłamstwa, kobieta dodała do relacji dwa zrzuty ekranu - jeden pochodzi z jej rozmowy z Jakubem, drugi natomiast przedstawia najpewniej wymianę zdań między Rzeźniczakiem a osobą trzecią. Jeżeli faktycznie są one prawdziwe, to skrupulatnie odbudowywany wizerunek piłkarza najpewniej czeka kolejne poważne tąpnięcie, którego żadne ustawki z Magdaleną Stępień nie będą już w stanie zatrzeć.

Całe dnie to może jej poświęcać Ewelina, która nic nie robi, tylko żyje za moje pieniądze, a ja muszę zap***dalać na to wszystko. Więc nie pisz mi tutaj takich bzdur. Chodzi po klubach w Warszawie i ma COVID, bo się spotyka z h*j wie kim. Więc niech one się odp***dzielą i tyle, jest, jak jest, muszę uważać na zdrowie - czytamy na zaprezentowanych na profilu matki Inez screenach.

