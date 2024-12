Pogrzeb Eweliny Ślotały. Mama pisarki mówi o problemach: "W końcu będę mogła się skupić na pochówku córki"

Co ta Pani za głupoty opowiada, przecież one pochodzą z lubelszczyzny a dokładnie z Chełma. Ewelina tam się urodziła (zresztą jej matka również) oraz tam chodziła do szkoły. Matka jej nawet do 2015 w Chełmie była zameldowana. No ale nie ma to jak być pochowanym na Powązkach w Warszawie (prestiż)...