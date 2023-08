Matka influencerki, która ZAGŁODZIŁA SIĘ NA ŚMIERĆ, zabiera głos: "Wyglądała na wycieńczoną. Jej nogi były spuchnięte"

Tragiczne skutki restrykcyjnej diety

Nie chciała nikogo słuchać

Przez siedem lat obserwowałam jej drogę ku śmierci. Pięć miesięcy temu spotkałam ją na Sri Lance i wyglądała na wycieńczoną. Jej nogi były spuchnięte... To zdumiewające, że wciąż się poruszała - myślę, że robiła to mimo bólu. Starałam się z nią rozmawiać, przekonać ją do szukania pomocy u lekarzy. Pokazywałam jej odbicie w lustrze i zdjęcia z poprzednich lat. Ale Zhanna miała trudny charakter, nie można było jej przekonać do pewnych kwestii.