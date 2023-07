Matka Iwony Wieczorek KOMENTUJE teorię o ciąży córki. "Jestem przekonana, że powiedziałaby mi o tym"

Już wkrótce minie dokładnie 13 lat od momentu tajemniczego zaginięcia Iwony Wieczorek. Przypomnijmy, że 19-letnia Gdańszczanka zniknęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała do domu po imprezie w sopockim Dream Clubie. Choć śledczy od lat badają okoliczności zaginięcia kobiety, wciąż nie wiadomo, co dokładnie spotkało kobietę. Rodzime media nieustannie rozpisują się jednak o zagadkowej sprawie, przypominając dotychczasowe ustalenia śledczych czy szczegóły opisane w książkach Janusza Szostaka. W ostatnim czasie powstały także aż dwie produkcje dokumentalne poświęcone Wieczorek.

Na temat tajemniczego zaginięcia często publicznie wypowiadają się również osoby, które lata temu były zaangażowane w prowadzone śledztwo. Zajmujący się sprawą policjanci czy dziennikarze śledczy nierzadko dzielą się z mediami własnymi hipotezami odnośnie zniknięcia Gdańszczanki oraz poprzedzających je wydarzeń. Nowe doniesienia w sprawie Wieczorek już wielokrotnie komentował inspektor Marek Dyjasz, były dyrektor biur kryminalnego Komendy Głównej Policji. Ostatnio były policjant, który niegdyś prowadził sprawę, udzielił wywiadu PAP. We wspomnianej rozmowie Dyjasz odniósł się do kilku wątków przewijających się w sprawie i przy okazji podzielił się pewnymi interesującymi spostrzeżeniami.

Iwona Wieczorek była w ciąży? Matka zaginionej komentuje szokującą teorię

Były policjant stwierdził na przykład, że Iwona Wieczorek miała "ciemną stronę", o której nie mówi się publicznie. Mało tego, Dyjasz wysnuł również teorię, iż 19-latka w momencie zaginięcia mogła być w ciąży, a jej ciało ukryto, by zataić ten fakt przed policją. Zdaniem ekspolicjanta możliwe bowiem, że ktoś mógł mieć wiele do stracenia, gdyby rzekomy stan dziewczyny wyszedł na jaw.

Do szokującej hipotezy Marka Dyjasza zdążyła już odnieść się matka Iwony Wieczorek. Iwona Główczyńska udzieliła wywiadu PAP i w rozmowie z Kamilą Worońską odniosła się do kilku teorii, które nieco wcześniej wysnuł były policjant. Zapytana przez dziennikarkę o rzekomą ciążę córki kobieta nie ukrywała, że kompletnie nie rozumie, na jakiej podstawie Dyjasz oparł swoje przypuszczenia. Zażądała też, by ten przedstawił jej jakikolwiek szczegół mogący potwierdzać jego teorię. Matka Iwony Wieczorek w rozmowie podkreśliła, że miała dobre relacje z córką i gdyby ta faktycznie była w ciąży, ona z pewnością by o tym wiedziała.