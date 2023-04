Matka Julii Faustyny jest ZDRUZGOTANA poczynaniami córki! "Chciała być piosenkarką, modelką, skrzywdziła rodzinę Madeleine McCann"

Dziennikarze dotarli do bliskich z otoczenia Julii Faustyny

Julia ma poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Jej matka jest zrozpaczona. Nie może uwierzyć, że to wszystko urosło do tak poważnych rozmiarów. Julia jest chora, jej rodzice chcą jej jedynie zapewnić pomoc, której potrzebuje . Od samego początku było jasne, że Julia nie była żadną Madeleine. Jej matka jest wściekła, że samozwańcza doktor Fia Johansson tak wykorzystała chorobę jej córki . Mama Julii jest przerażona faktem, że rodzina McCannów musiała na nowo przeżywać żałobę po córce - podaje źródło MailOnline.

Szkolny znajomy wspomina polską "Medeleine McCann"

Julia przeprowadziła się do Wrocławia, gdy miała 7 lat. Uczyła się w prywatnej szkole, ale później zmieniła placówkę, bo nie potrafiła się tam odnaleźć. Trudno było ją rozgryźć. Początkowo marzyła o karierze piosenkarki, później modelki . Żaden z planów nie wypalił, co bardzo zasmuciło i rozwścieczyło Julię.

To, co działo się teraz, to tak naprawdę nic nowego. Jako nastolatka Julia zaczęła już rozpowiadać po mieście, że jej matka nie jest tak naprawdę jej matką. Twierdziła, że jest zaginionym dzieckiem, którego poszukiwano w Polsce kilka lat wcześniej. Wszyscy wiedzieli, że jej mama bardzo ją kocha i chce dla niej jak najlepiej. Tymczasem Julia zbuntowała się, opuściła dom i zaczęła spotykać z pewnym narkomanem. To na pewno jej nie pomogło.