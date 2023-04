Matka Tomasza Komendy o relacjach z synem: "On mnie pochował żywcem"

Jagoda 15 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Tomaszu, nie wiem, co tam się stało, że odciąłeś się od rodziny. Może bardzo cię zawiedli a może ktoś inny tobą manipuluje? Nie wiem. Domyślam się, jak trudno czasem rozeznać, komu można zaufać, a komu nie. Jednak, jakby tam nie było, dwie rzeczy należy zrobić: 1) pomagać finansowo swojej matce, nawet jeśli nie chcesz z nią rozmawiać, ponieważ prawdopodobnie więcej zrobiła dla ciebie dobrego niż złego i myślę, że intencje też miała dobre. 2) płacić alimenty na swoje dziecko i spędzać z nim czas. Nawet jeśli była partnerka czymś Ci zawiniła, to trudno, zrób ile możesz, by płacić niższe alimenty, ale jeśli się nie da, to odpuść, nie frustruj się tym, bo szkoda zdrowia i życia. Płać i ciesz się swoim synkiem, nie pozwól, by czuł się niekochany lub gorszy od innych. Pozdrawiam cię i życzę uporania się z emocjami i trudnymi sprawami. Pamiętaj też, by nikomu nie ufać tak na 100 procent