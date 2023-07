Matka zamordowanej Anastazji krytykuje grecką policję. Nie wierzy, że sprawca działał sam

Od kilku tygodni cała Polska żyje tragedią 27-letniej Anastazji, która została zamordowana na greckiej wyspie Kos. Polka zaginęła 12 czerwca, nieco ponad tydzień później jej ciało znaleziono nieopodal mieszkania głównego podejrzanego w sprawie, 32-letniego Banglijczyka Salahuddina S. Sekcja zwłok Anastazji wykazała, że kobieta zmarła wskutek uduszenia. Media już wielokrotnie donosiły o dowodach obciążających mężczyznę z Bangladeszu - w jego mieszkaniu znaleziono ślady DNA Polki, w pobliżu lokum 32-latka zabezpieczono także jej telefon. Mężczyzna próbował także usunąć niewygodne dane ze swojego telefonu komórkowego, śledczym udało się jednak odzyskać część informacji z urządzenia. W toku śledztwa wyszło na przykład na jaw, że mężczyzna wcześniej zaprosił Anastazję do znajomych na Facebooku...

Przypomnijmy, że 32-latkowi postawiono zarzuty morderstwa oraz gwałtu. Mimo licznych dowodów na jego niekorzyść mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Matka Anastazji krytykuje grecką policję. Wspomniała też o podejrzanym w sprawie

W ostatnich tygodniach w mediach co rusz pojawiały się kolejne szokujące szczegóły związane ze śmiercią Anastazji oraz wypowiedzi najbliższych zamordowanej kobiety. Ojciec 27-latki już kilkakrotnie komentował całą sprawę w mediach - niedawno w rozmowie z Onetem opowiedział o szczegółach planowanego pogrzebu córki, przy okazji przyznając, że ma żal do chłopaka Anastazji. Głos na temat tragicznych wydarzeń zdążyła już także zabrać matka 27-letniej Polki, która tuż po zaginięciu córki udała się do Grecji.