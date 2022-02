Matt LeBlanc z "Przyjaciół" jest dziś NIE DO POZNANIA! (ZDJĘCIA)

Widz 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Na świecie jest 7 miliardów ludzi, a to właśnie on jeden razem z pozostałą piątką przyjaciół stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów na świecie. Nie chodzi już sławę samą w sobie czy pieniądze jakie zarobili. Dali radość milionom widzom, co jest niezastąpione, niezniszczalne, nieocenione i niemieszczące się w żadnych kryteriach. Setki miliony widzów uśmiechnęło się w gorsze dni i poczuło się lepiej co jest piekielnie trudne. Oczywiście ktoś wykonał świetną robotę reżyserską, scenariuszową i castingową. Ja osobiście dziękuję im za to co oddali przed kamerami. Życzę im szczęścia i pomyślności.