Matthew Mindler nie żyje. Tajemnicza śmierć 19-latka

Matthew Mindler dał się poznać szerszej publiczności dzięki roli w filmie "Nasz brat idiota" z 2011 r. Wystąpił również w serialu "As the world turns", a także wziął udział w kilku programach telewizyjnych "Late Show With David Letterman" w 2010 r. i "Last Week Tonight With John Oliver" w 2015 r. Po raz ostatni pojawił się na większym ekranie w produkcji "Chad: An American Boy" z 2016 r.