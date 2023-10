Matthew Perry dwa lata temu PŁAKAŁ na planie nowych "Przyjaciół". Był tak szczęśliwy, że znowu może tam być... (WIDEO)

Kkkk 52 min. temu zgłoś do moderacji 173 4 Odpowiedz

Ogladalam to "spotkanie po latach" i on sie tam prawie w ogole nie odzywal, nie mial ochoty na te "smieszne" zarciki pozostalej ekipy obsady. Bylo mi go wtedy bardzo zal. Sprawial wrazenie, ze czuł sie tam zle, a inni go nie zauwazali... Najlepszy z przyjaciol. Jest mi ciezko z wiedza, ze juz go nie ma. Jakby umarl mi przyjaciel :(