Matthew Perry nie żyje. W ostatnich dniach publikował BARDZO NIEPOKOJĄCE posty, w tym... zdjęcie w jacuzzi

Natychmiast ruszyły spekulacje, co mogło być przyczyną śmierci aktora. Wiadomo, że przez wiele lat Perry zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i opioidów , ale w końcu udało mu się wygrać z nałogiem i od dłuższego czasu był trzeźwy. W wywiadach podkreślał, że jest już "całkiem zdrowym facetem". Co w takim razie stało się z aktorem?

Niepokojące wpisy Matthew Perry'ego na kilka dni przed śmiercią

Tymczasem fani Matthew Perry’ego, którzy obserwują go na Instagramie, zwracają uwagę na jego ostatnie posty. Aktor od wielu miesięcy nie udzielał się w mediach społecznościowych, aż niespodziewanie 11 października powrócił na Instagram . Jego wpisy były jednak bardzo niepokojące. Porównywał się w nich do Batmana i wysyłał tajemnicze "sygnały".

"Czy rozumiesz, co próbuję ci powiedzieć? Jestem Mattman" - napisał pod jednym ze swoich ostatnich filmików, na którym widać jedynie księżyc rozświetlający nocne niebo. W kolejnym poście Perry pokazał dynię z wydrążonym symbolem nietoperza i napisał: "Czy wiesz, co mam na myśli?".

Czy chcesz, żebyśmy wysłali pomoc? To jest twój sygnał?; Próbujesz nam dać jakąś wskazówkę czy coś?; Matt, wiesz, że wielu z nas zaczyna się o ciebie martwić? Mam nadzieję, że masz po prostu głupawkę albo to jakiś nowy projekt? Uwielbiamy cię i chcemy, żebyś był szczęśliwy i zdrowy. Proszę, uważaj na siebie ; Wszystko w porządku? Mamy wysłać pomoc? - pytali w komentarzach.

Co próbował nam powiedzieć? Żałuję, że nie widziałam tych wpisów wcześniej; To takie smutne widzieć teraz te posty. Nie mogę w to uwierzyć!; To było wołanie o pomoc. Wysyłał sygnał, ale nikt się nie zjawił. Do widzenia, Chandlerze Bing... - piszą w komentarzach fani aktora.