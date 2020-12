Matthew Perry wysyłał ciężarną kochankę po narkotyki: "To było po prostu jak SZWEDZKI STÓŁ"

gosc 27 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Chciała sobie dorobić to dorabiała. Nikt nie zmuszał, nie zachęcał do konsumpcji. Zamiast nakłaniać faceta na odwyk, przytulała kasę, a teraz on jest zły. A może właśnie gdyby go policja zwinęła na ulicy to by wcześniej trafił na terapię. Pomaganie w ćpaniu to głupota. Ja bym w życiu nie poszła po heroine dla starego. Musiałbym na głowe upaść. Ciężarna laska w nocy pałętała się po półświatku i zaopatrywała ojca swojego dziecka w dragi. No brawo!