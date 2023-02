Mąż Karoliny Pisarek BĘDZIE SIĘ BIŁ na High League! Już wiadomo, z kim...

High League 6. Mąż Karoliny Pisarek zawalczy na gali

Karolina Pisarek ekscytuje się walką męża w High League

Po pierwszej randce zapytałam mojego męża o jego największe marzenie. Powiedział - Chciałbym znów poczuć sportowego ducha, tę presję przed zmierzeniem się z własnym lękiem, znów mieć goal to go for… (Roger był kiedyś piłkarzem). Po czym dodał… Chciałbym zawalczyć w klatce na freakowej gali. So here we go baby!!! Półtora roku później zasiadasz na konferencji jako uczestnik! We made it!! Happy for you! Twoje marzenie, choć trwa i oby trwało jak najdłużej, w pełni spełni się 18 marca! I bardzo serdecznie zapraszamy Was do oglądania - zakończyła wpis.