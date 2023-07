Mąż Sylwii Peretti miał problemy finansowe: "Wiedziała, że jestem zadłużony na kilka milionów"

ewa 25 min. temu zgłoś do moderacji 119 11 Odpowiedz

Za chwilę wypłynie że tj gangster który strzela do ludzi, robi okupy i haracze. Nie wiem jakie trzeba robić biznesy w tej Polsce jeszcze z milionowymi długami aby nagle wypłynąć na brzeg i to pomnożyć za 10. Przecież ich samochody warte są miliony a można ich naliczyć kilka. Ona od góry do dołu w metkach oblepiona bardziej od Mariny łuczenko. Nie wierzę że on jest jakimś binesmenem. Mają cos na sumieniu