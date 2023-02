Mąż zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej po latach PRZERYWA MILCZENIE! Zdradza, co powiedział morderca po zasztyletowaniu jego żony

DMX 27 min. temu zgłoś do moderacji 39 0 Odpowiedz

Za odebranie życia taka sama kara minimum. Choć jak dla mnie większą karą było by dożywocie bez prawa odwołania, I bez tekstów że to nieludzkie ... nieludzkie to skazywanie tego dziecka na ucieczkę z kraju w strachu ze g.... wyjdzie i znowu będzie zabijał. A poczytalność ? a skąd pewność że znowu mu nie odbije ? Ktoś da 100% pewności ? chcecie go z tego powodu wypuścić że niepoczytalny ? ponieście ''osobistą'' odpowiedzialność za niego. Jak zabije wyrok powinni dostać też ci co go wypuścili .