Mazurski pomost, pociąg, sklep z płytkami. Gdzie poznały się słynne pary? (ZDJĘCIA)

Okazuje się, że celebryci niekoniecznie zawierają znajomości, przemieniające się później w związki, na ściankach czy czerwonych dywanach. Najpopularniejsze pary w show biznesie często spotkały się w dość nieoczywistych okolicznościach. Magda Gessler i Waldemar Kozarewski poznali się na domówce ponad 30 lat temu, jednak ich miłość czekała aż 20 lat, by móc się rozwinąć. Edyta Pazura do dziś zachwyca się spotkaniem Czarka w wagonie restauracyjnym pociągu PKP, a Grzegorz Krychowiak wspomina, jak swoją żonę poznał wśród ceramicznych płytek do łazienki.

Gorące uczucie potrafi zapłonąć również w gabinecie lekarskim lub na pomoście podczas obozu sportowego.

Zobaczcie, gdzie poznały się gwiazdorskie pary:

Magda Gessler i Waldemar Kozarewski poznali się na domówce

Ponad 30 lat temu Magda Gessler i Waldemar Kozarewski poznali się na domówce organizowanej przez Andrzeja Szpilmana. Jednak ich znajomość przerwał wyjazd mężczyzny do Kanady oraz studia Magdy w Hiszpanii. Para ponownie spotkała się po 20 latach i od tamtej pory nie rozstają się na krok.

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski poznali się w nadmorskiej dyskotece

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski poznali się 18 lat temu na jednej z dyskotek po wyborach Miss Bałtyku, w których modelka brała udział. Między nimi od razu zaiskrzyło, ale biznesmen miał wtedy żonę i dziecko.

Wówczas Natalia zaczęła się spotykać z piłkarzem Damianem Gorawskim. Wkrótce jednak Raduszewski poinformował ją, że się rozwodzi i w końcu zostali parą. Ślub wzięli w 2012 roku w Las Vegas, a kilka lat później zostali rodzicami

Annę i Roberta Lewandowskich połączył mazurski pomost

Ania i Robert poznali się na obozie treningowym. Do ich bezpośredniego spotkania doszło na mazurskim pomoście. Piłkarz wówczas przedstawił się jako Andrzej i myślał, że Ania gra w tenisa lub tańczy w balecie.

Grzegorz Krychowiak poznał Celię, kupując płytki do łazienki

Grzegorz Krychowiak poznał Celię podczas przygotowań do remontu łazienki. Ukochana piłkarza była wówczas studentką i pracowała w ekskluzywnym salonie z płytkami, do którego udał się Grzegorz. Od razu wpadli sobie w oko i po kilku dniach spotkali się na randce. Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak wzięli ślub w 2019 roku.

Edyta Pazura i Cezary Pazura spotkali się w pociągu

Gorące uczucie Edyty Zając i Cezarego Pazury narodziło się dzięki Polskiej Kolei Państwowej. W wagonie restauracyjnym tajemnicza blondynka od razu wpadła w oko aktorowi. Para pobrała się w 2009 roku i dziś wychowują razem trójkę dzieci. Edyta Pazura często wraca pamięcią do podróży, porównując ich historię do komedii romantycznej.

Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela połączył "Taniec z gwiazdami"

Katarzyna Cichopek w 2005 roku na fali popularności serialu "M jak Miłość" otrzymała zaproszenie do występu w programie "Taniec z gwiazdami". Jej partnerem na parkiecie został Marcin Hakiel. Wielogodzinne treningi obudziły w celebrytce nie tylko pasję do tańca, ale również gorące uczucie do tancerza. Od 2008 roku są szczęśliwym małżeństwem.

Grażyna Torbicka i Adam Torbicki poznali się w gabinecie lekarskim

Grażyna Torbicka i Adam Torbicki poznali się w gabinecie lekarskim. Prezenterka trafiła wówczas pod opiekę przyszłego męża, który pracował jako kardiolog. Uczucie między nimi zapłonęło od razu. Dziś małżeństwo w wywiadach wspomina, że choć Andrzej Torbicki uleczył jej serce, to pod względem uczuciowym zainfekował je gorącym uczuciem.

A właściwie to powiedziałabym raczej, że on mi to serce zainfekował – wyjawiła w wywiadzie dla "Gali".

Agata i Andrzej Dudowie poznali się na prywatce w liceum

Andrzej Duda poznał Agatę Kornhauser pod koniec trzeciej klasy liceum. Jeszcze w czasie studiów pobrali się, a tuż po ich ukończeniu na świat przyszła ich córka Kinga.

