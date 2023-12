Media informują o masowych ZWOLNIENIACH w TVP! "Rozsyłane są maile. Idą ALFABETYCZNIE"

Ubu 10 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Rozbój na prostej drodze to co się teraz dzieje, to się nie mieści w głowie co wyprawia ta banda Taska. Gdyby taką akcję zrobił PIS byłaby afera na całą Europę, Bruksela byłaby oburzona, wprowadziła sankcje, nałożyła kary na Polskę i wytoczyła najcięższe działa. Gdy robi to bezprawnie i w haniebny sposób KO nie dość, że jest cisza, jakby się nic nie stało to jeszcze całują i ściskają się z mściwym ryżym. Oto macie demokrację i wolność w wydaniu nowej władzy...jedno wielkie bagno i oszustwo