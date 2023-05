Megan Fox cierpi na rzadką przypadłość. "Nie widzi" swojego ciała

Rozumiesz ? 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten cały wszechobecny erotyzm z pewnością nie jest nieszkodliwą rozrywką. Działa bowiem, moim zdaniem, destrukcyjnie i deprawująco: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie — pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych — pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami; ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność.” 1 J 2,15-17 Wybór należy do Ciebie.