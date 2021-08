Meghan Markle "DESPERACKO chciała dostać się" na urodziny Baracka Obamy. Nie zaprosił jej...

gość 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Dla niej kultura afroamerykańska jest bliższa, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem. To widać w jej wypowiedziach, zachowaniu. Szczególnie że jej matka jest czarna, więc kwestie rasizmu są jej pewnie dobrze znane, a geny ojca się nie liczą bo jest między nimi konflikt... Dla afroamerykanów jest bohaterką, ofiarą brytyjskiej nienawiści kulturowej. Poczytajcie co czarnoskórzy piszą o Meghan w komentarzach np. na insta- nazywają ją Królową, trochę na złość Elce :) To co mówiła w wywiadzie u Opry, było bardzo ważne dla tej społeczności, szczególnie że w tym czasie bardzo silny był także ruch BLM. Nic dziwnego że chciałaby spotkać się z Obamą. To podbudowałoby jej pozycje i cały ten PR który wokół siebie buduje. Szczególnie że wcześniej, będąc w UK odmówiła spotkania z Trumpem. Kto wie, może MM ma jakieś ciche ambicje polityczne XD