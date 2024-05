Meghan Markle dostosowuje się do LOKALNEJ mody, olśniewając w jaskrawożółtej kreacji za 16 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

W piątek książę Harry i Meghan Markle skorzystali z zaproszenia szefa sztabu obrony Nigerii, generała Christophera Musy, i polecieli do państwa nad Zatoką Gwinejską. Ich wizyta jest skrzętnie relacjonowana przez media na całym świecie, dzięki czemu wiemy, że małżeństwo zostało przyjęte iść po królewsku.

Podróż Sussexów do Afryki to jednak nie czas przeznaczony wyłącznie na rekreację. Jak podaje Daily Mail, Harry i Meghan zdążyli już spotkać się z urzędnikami i dziećmi w Wuse Lightway Academy. Uczniowie szkoły wspieranej przez ich fundację Archewell mieli okazję porozmawiać z 42-latkiem m.in. na temat zdrowia psychicznego. Z kolei w niedzielę małżeństwo przybyło do domu gubernatora stanu Babajide Sanwo-Olu, gdzie uchodzili za gości honorowych.