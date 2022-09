Meghan Markle i Harry ODRZUCILI zaproszenie księcia Karola! Książę William nie chce ich widzieć: "Boi się, że NAGRAJĄ ICH ROZMOWY"

Seladon 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Słuchając Meghan i jej małżonka widzę dosłownie moją bratową i brata. Odcięła go od całej naszej rodziny, od jego przyjaciół, żyją praktycznie sami. Byliśmy z bratem bardzo blisko, obecnie nie rozmawiam z nim częściej niż na święta. Zaczęło się od tego, że po śmierci babci odstawiła scenę z łzami i histerią, że im się należy mieszkanie po babci, bo jego (i oczywiście ją) wszyscy źle potraktowali. Powód? Babcia przed śmiercią dała mi swoją biżuterię, którą dostała w trakcie małżeństwa od dziadka, a bratowa uważała, że jej się "też coś z tego należy", a ja grzecznie odmówiłam oddania. Potem się okazało, że obsmarowywała mnie i moich rodziców, gdzie się tylko dało — dowiedziałam się rewelacji, że ponoć uderzyłam ją w twarz, kiedy była w ciąży, a moi rodzice są zimni emocjonalnie i całe życie liczyła się tylko córka, syn był jak pies. Mój braciszek stwierdził, że jesteśmy dla niej okrutni. Zapewne to okrucieństwo objawiło się tym, że mama z tatą kupili im samochód w prezencie ślubnym, bo nie mieli. Obraziłam ją też podobno, że dałam w prezencie jak była w ciąży moje ukochane książeczki z dzieciństwa, brat wiedział ile dla mnie znaczyły. Ona uważała, że to stare śmieci i wyrzuciła. Jak słucham wynurzeń Meghan, od razu wiem, co to za typ kobiety.