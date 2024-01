Meghan Markle i Harry wyprowadzą się z willi wartej 55 milionów? Podobno sąsiedzi MAJĄ ICH DOŚĆ

Karolina 35 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

No jasne, że sąsiedzi ich nie widują. Bo już dawno tam nie mieszkają. Nawet razem nie mieszkają. Spotykają się raz na parę miesięcy w celach biznesowych. Od listopada nikt ich razem nie widział na oficjalnym wyjściu. U Harrego od roku coś widać smutek, cóż.. Ma to co chciał. Może rodzina go jeszcze uratuje przed tą narcyzką - psychopatką Meghan. O ile da sobie pomóc.