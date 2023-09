Meghan Markle i książę Harry brylują na charytatywnym spędzie celebrytów u Kevina Costnera. Tak walczą o pozycję w Hollywood? (ZDJĘCIA)

Karo 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ona patrzy na costnera z takim uwielbieniem... dawno nie miała takiego błysku w oku. Costner to wciąż gorąca partia - świetny aktor, wolny od niedawna, ma forsę i poważanie, do tego przystojny. Z kimś takim Meghan mogłaby się związać... a że ona jest infantylna to na pewno wyobraża sobie ze jest ta wielka gwiazda (i też afroamerykanka) ktora grala whitney houston z filmu a on to jej bodyguard. Na pewno o tym fantazjuje ze tak naprawdę to historia o nich. Harry - strzeż się.