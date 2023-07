Meghan Markle i książę Harry chcą uciszyć plotki o KRYZYSIE?! Paparazzi sfotografowali ich na spacerze (ZDJĘCIA)

Jeśli wierzyć zachodnim portalom plotkarskim, małżeństwo księcia Harry'ego i Meghan Markle wisiało ostatnimi czasy na włosku. Zakochani przybyli do Hollywood z planami podbicia branży rozrywkowej, tymczasem czekał na nich zimny prysznic. Prędko okazało się, że nikt nie będzie chciał w kółko słuchać o tym, jak to rodzina brytyjska rodzina królewska jest "be". Świeżość Sussexów rychło zwietrzała, a producenci zorientowali się, że w tych dwoje nie ma co już więcej inwestować. Na domiar złego sfinalizowano wreszcie eksmisję pary z Frogmore Cottage w Wielkiej Brytanii. Medialny cios za medialnym ciosem…