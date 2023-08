Meghan Markle i książę Harry nakręcą melodramat o sobie samych?! Przestraszyli się gróźb Netfliksa

Książę Harry i Meghan Markle zszokowali świat, gdy na początku 2020 roku podjęli decyzję o opuszczeniu rodziny królewskiej i wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych. W ramach ochrony swojej prywatności para udzieliła głośnego wywiadu Oprah Winfrey, w którym między innymi oskarżała rodzinę królewską o rasizm, a także nagrała sześcioodcinkowy miniserial dla Netfliksa, w którym krok po kroku tłumaczyli, jak ciężko im się żyje.

W międzyczasie Sussexowie mieli podpisany również kontrakt ze Spotify na sumę około 100 milionów dolarów. Firma jednak zrezygnowała z dalszej współpracy z byłymi rojalsami, tłumacząc, że ci nie wywiązali się z umowy. Sam szef Spotify nazwał ich w późniejszym wywiadzie "piep**onymi naciągaczami".

Meghan Markle i książę Harry nakręcą film

Po nieudanej współpracy ze Spotify również pozycja w Netfliksie zaczęła być zagrożona. Plotkowano wówczas, że Meghan i Harry zostali wezwani na dywanik, na którym to zagrożono im, że jeżeli nie wyprodukują niczego dobrego, stracą miliony dolarów. Wychodzi na to, że sami zainteresowani wzięli sobie groźby do serca, bo już mówi się o melodramacie, który mają nakręcić. Co ciekawe, historia w nim przedstawiona ma być podobna do tej, którą przeżyli sami.

Mowa dokładniej o ekranizacji książki "Meet Me at the Lake", która została wydana w maju tego roku. Obyczajowy romans osiągnął niemały sukces, ponieważ w pierwszym tygodniu sprzedało się aż 37 tysięcy sztuk powieści. Prawa do adaptacji kosztują około 4 miliony dolarów, a ekranizacja powieści Carley Fortune będzie pierwszym filmem fabularnym, który wyjdzie spod rąk Meghan i Harry'ego.

Fabuła "Meet Me at the Lake" opowiada historię 32-latki, która nie jest zbyt zadowolona ze swojego życia i marzy, aby wyrwać się z małego miasteczka, w którym to wraz z byłym chłopakiem prowadzi kurort nad jeziorem Muskoka. Kobieta myśli jednak wciąż o artyście Willu Baxterze, z którym przez chwilę romansowała. Obiecali sobie, że spotkają się za rok w umówionym miejscu, jednak mężczyzna nie pojawił się. Pewnego dnia główna bohaterka wpada w kłopoty i nieoczekiwanie ratuje ją wcześniej wspominany kochanek. Co więcej, akcja ma rozgrywać się w Toronto, czyli miejscu, gdzie Meghan Markle poznała się z księciem Harrym. Ponoć w filmie ma pojawić się jeszcze więcej wątków, nawiązujących do książęcej pary.

