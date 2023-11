Meghan Markle i książę Harry POŻEGNAJĄ SIĘ z Kalifornią?! Sensacyjne doniesienia tabloidu: "Rozmawiali o przeprowadzce do…"

Nie rozumiem 31 min. temu zgłoś do moderacji 35 4 Odpowiedz

Ja tego nie kumam. Ona totalnie nie ma gustu ani klasy. Mieli zabytkowy dwór w Anglii która jest fantastyczna do życia na starym kontynencie to żyją udawanym życiem w tekturowym domku imitującym starą architekturę europejską. Dzieci mówiły by z angielskim akcentem na luzie mogłaby jezdzic na zakupy jeepem. Kupiliby wille w Toskanii albo Innej Marabelli na wakacje i by mieli baje to mieszkają w enklawie cpunow i bezdomnych gdzie nie pójdziesz na spacer bo jest niebezpiecznie. Dramat.